Доля отечественных брендов косметики и парфюмерии в продажах выросла в России

Доля российских брендов в розничных продажах косметики и парфюмерии постоянно растет. Сейчас более половины потребителей предпочитают отечественную продукцию зарубежным аналогам, ориентируясь на соотношение цены и качества.

С 2022 года отечественные производители значительно увеличили свою выручку: в категории средств по уходу на 44%, в декоративной косметике на 33%, а в парфюмерии на 66%. За последние 3 года количество российских производителей косметики выросло вдвое и превысило 3 тысячи.

