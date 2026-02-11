Форма поиска по сайту

11 февраля, 07:30

Экономика

Доля отечественных брендов косметики и парфюмерии в продажах выросла в России

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак в России

"Деньги 24": скандал произошел на рынке онлайн-бронирования отелей

Московские рестораны ввели повышенные депозиты за бронирование столиков к 14 февраля

Кроссовки брендов Nike и Adidas оказались подделкой в торговых центрах по всей России

Десятки компаний по 3D-печати уже работают в Москве

Почти каждая вторая стоматология ведет работу нелегально в России

Проект "Сделано в Москве" представил свыше 35 тысяч товаров столичных производителей

Собянин рассказал о результатах проекта "Производительность труда" в Москве

"Новости дня": законопроект о гарантированной индексации зарплат рассмотрят в России

Доля российских брендов в розничных продажах косметики и парфюмерии постоянно растет. Сейчас более половины потребителей предпочитают отечественную продукцию зарубежным аналогам, ориентируясь на соотношение цены и качества.

С 2022 года отечественные производители значительно увеличили свою выручку: в категории средств по уходу на 44%, в декоративной косметике на 33%, а в парфюмерии на 66%. За последние 3 года количество российских производителей косметики выросло вдвое и превысило 3 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

бизнесэкономикавидеоЕгор БедуляПолина БрабецАлексей Марачев

