На российских маркетплейсах появились флешки с записанными играми

В продаже на российских маркетплейсах появились флешки с записанными на них играми. Продавцы позиционируют их как удобный и оптимизированный продукт, однако московским геймерам стоит быть осторожными.

Специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев предупреждает, что такие носители могут содержать вирусную нагрузку, например, майнинговые программы, а также привести к потере личных данных, включая пароли из браузеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.