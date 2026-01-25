25 января, 09:15Безопасность
Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом полезных сервисов
Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом полезных сервисов для автомобилистов. Аферисты предлагают установить бесплатные антирадары, навигаторы, приложения для отображения камер и дорожной обстановки.
При этом в них содержатся опасные файлы. Приложения в основном распространяют через анонимные телеграм-каналы, рекламу и пиратские сайты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.