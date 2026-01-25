Мошенники начали распространять вредоносные приложения под видом полезных сервисов для автомобилистов. Аферисты предлагают установить бесплатные антирадары, навигаторы, приложения для отображения камер и дорожной обстановки.

При этом в них содержатся опасные файлы. Приложения в основном распространяют через анонимные телеграм-каналы, рекламу и пиратские сайты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

