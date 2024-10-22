Мошенники начали рассылать фишинговые приложения под видом фотографий

В последнее время мошенники разрабатывают новые методы обмана, чтобы выманивать деньги у населения. Один из таких способов – рассылка фишинговых приложений под видом фотографий. С незнакомого номера приходит фотография, и пользователь, пытаясь открыть ее, скачивает на свой смартфон вредоносный вирус.

Эксперты советуют быть осторожными и не доверять подозрительным сообщениям, особенно, если они приходят с незнакомых номеров. Важно помнить о цифровой гигиене: не открывать ссылки от неизвестных людей и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

По поручению Владимира Путина сейчас создается единая платформа по противодействию мошенничеству. Она поможет не только обманутым гражданам, но и ведомствам быстрее блокировать мошеннические ресурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.