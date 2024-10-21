"Техно": мошенники разработали новые схемы обмана граждан и кражи их данных

Стали известны новые схемы обмана и кражи данных граждан. Злоумышленники научились прикреплять к поздравительным онлайн-картинкам фишинговые ссылки. Переход по ним открывает мошеннику личные данные владельца смартфона.

Еще один способ связан с сим-картами. Мошенники звонят с уведомлением, что на имя абонента была открыта подарочная сим-карта, на которой есть бонусы. Они предлагают закрыть карту, а деньги вывести на счет. Для этого мошенники просят сообщить личные данные и данные карты.

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