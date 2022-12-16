08:00Безопасность
Ракетный полк мобильных "Ярсов" заступил на боевое дежурство в Тверской области
В Тверской области на боевое дежурство заступил ракетный полк мобильных "Ярсов". Он вошел в состав Бологовского соединения ракетных войск стратегического назначения.
Автономные пусковые установки маршем прошли до позиционного района. В ракетном соединении провели подготовительные работы – создали соответствующую инфраструктуру, а личный состав прошел переобучение.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.