Регионы РФ смогут перенести сдачу ЕГЭ из соображений безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регионы России получат право перенести сдачу выпускных экзаменационных работ в следующем году, если от этого будет зависеть безопасность учеников. Об этом сообщает сайт Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

Он подчеркнул, что на данный момент уже созданы предложения об особом порядке организации государственной итоговой аттестации в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Что касается территорий, где могут возникать риски для безопасности участников экзаменов, то государственные экзаменационные комиссии таких регионов будут ориентированы на то, чтобы при наличии рисков переносить экзамены на резервные дни, либо в другие пункты проведения экзаменов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вопросы о вхождении новых территорий в состав РФ не будут включать в следующем году в единый государственный экзамен. ЕГЭ и ОГЭ как основные формы аттестации можно будет ввести только после перехода школьников на обучение по российским программам.

Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Оно начнет действовать с 00:00 20 октября.

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