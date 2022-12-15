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МЧС может возобновить проверки ТРЦ и складов

МЧС может возобновить проверки ТРЦ и складов

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МЧС может возобновить проверки торгово-развлекательных центров и складов. С такой просьбой к главе ведомства обратились депутаты после сильных пожаров – только за последние две недели в Подмосковье полностью выгорели два крупных торговых центра.

Причиной пожаров называют несоблюдение правил пожарной безопасности. Как рассказал начальник ГУ МЧС по Московской области, проверки в гипермаркете OBI не проводились из-за моратория, введенного 10 марта 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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