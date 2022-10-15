В тыловых районах СВО продолжается подготовка новых подразделений

Подразделения стрелков и танкистов, сформированные из добровольцев и мобилизованных отрабатывают сценарии реального боя в тыловых районах СВО. Занятия на полигоне ведут офицеры, имеющие боевой опыт именно в специальной военной операции.

Группы не только вспоминают, как вести стрельбу, но и как грамотно передвигаться в составе подразделений. Оттачивают навыки наступления и обороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.