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Безопасность

В тыловых районах СВО продолжается подготовка новых подразделений

В тыловых районах СВО продолжается подготовка новых подразделений

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Подразделения стрелков и танкистов, сформированные из добровольцев и мобилизованных отрабатывают сценарии реального боя в тыловых районах СВО. Занятия на полигоне ведут офицеры, имеющие боевой опыт именно в специальной военной операции.

Группы не только вспоминают, как вести стрельбу, но и как грамотно передвигаться в составе подразделений. Оттачивают навыки наступления и обороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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