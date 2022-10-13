16:12Происшествия
Два автомобиля столкнулись в Добрынинском тоннеле в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две машины столкнулись в Добрынинском тоннеле. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.
"В Добрынинском тоннеле (внешняя сторона Садового кольца) столкнулись два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в публикации ведомства.
Дептранс предупредил, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистов попросили заранее выбирать пути объезда.
Ранее на Можайском шоссе в районе дома 40 перед пересечением с улицей Кубинкой произошло ДТП с участием двух автомобилей такси и легковой машины.
До этого смертельная авария случилась на трассе в Сергиево-Посадском городском округе. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.
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