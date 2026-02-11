Москвичам рассказали о ключевых правилах кибербезопасности

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в России было зарегистрировано 350 тысяч случаев кибермошенничества. Финансовые потери россиян от подобных схем могли составить до 300 миллиардов рублей.

Что такое кибермошенничество и как от него защититься? Почему сегодня все чаще мошенники используют схему "выращивания" своей жертвы и по каким признакам это распознать? Чем может обернуться для ребенка отсутствие цифровой гигиены и как защитить от денежных потерь людей пожилого возраста?

Об этом и не только на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: