Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 14:20

События

Москвичам рассказали о ключевых правилах кибербезопасности

Москвичам рассказали о ключевых правилах кибербезопасности

"Деньги 24": россияне потеряли 300 млрд рублей из-за телефонного мошенничества

Назвавшийся сыном Павла Дурова пользователь Telegram занимался мошенничеством с подарками

"Техно": насколько телефоны защищены от взлома

Собянин: 26 зданий пожарных депо построено в Москве с 2011 года

Россиян предупредили о рисках потери сбережений при инвестициях в криптовалюту

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защитить устройство от вирусов

Мошенники стали пугать россиян долгами родственников

Мошенники начали использовать новый сценарий обмана с курьерской доставкой

"Деньги 24": жалобы россиян на блокировку карт выросли за год почти на 70%

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в России было зарегистрировано 350 тысяч случаев кибермошенничества. Финансовые потери россиян от подобных схем могли составить до 300 миллиардов рублей.

Что такое кибермошенничество и как от него защититься? Почему сегодня все чаще мошенники используют схему "выращивания" своей жертвы и по каким признакам это распознать? Чем может обернуться для ребенка отсутствие цифровой гигиены и как защитить от денежных потерь людей пожилого возраста?

Об этом и не только на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
  • председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;
  • арбитражный управляющий Евгений Никитин;
  • адвокат по уголовным делам Анна Бутырина.

Читайте также
безопасностьобществовидеопресс-конференция

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика