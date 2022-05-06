ВС РФ провели учения с противолодочным комплексом "Ответ" в Японском море

Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу противолодочным комплексом "Ответ" по подводной цели. Учения проходили в Японском море. Видео разместило Минобороны. Боевая часть ракеты успешно поразила учебную цель.

Корабельный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. На нем используют универсальные пусковые установки. Они позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.