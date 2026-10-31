Собянин рассказал о работе Сурдологического центра НИКИ оториноларингологии

Исполнился год, как в Москве открыли Сурдологический центр НИИ имени Свержевского. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, за это время в центре уже получили помощь больше 110 тысяч человек, в том числе 10 тысяч детей.

В учреждении собран весь цикл поддержки пациентов с нарушениями слуха – от диагностики и консультации специалистов до слухопротезирования, настройки и коррекции слуховых аппаратов.

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