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31 июля, 12:45

Политика

Сотни мигрантов начали возвращаться из испанской Сеуты в Марокко

Сотни мигрантов начали возвращаться из испанской Сеуты в Марокко

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Сотни мигрантов, незаконно попавших в испанскую Сеуту, начали возвращаться в Марокко. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее они прорвали оцепление сил безопасности и пересекли границу. По официальным оценкам, на территорию Евросоюза могли попасть около 49 тысяч человек. Как минимум 19 человек погибли при попытке пересечения границы.

На фоне миграционного кризиса Испания решила привлечь к охране границы военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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