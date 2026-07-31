Сотни мигрантов начали возвращаться из испанской Сеуты в Марокко

Сотни мигрантов, незаконно попавших в испанскую Сеуту, начали возвращаться в Марокко. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее они прорвали оцепление сил безопасности и пересекли границу. По официальным оценкам, на территорию Евросоюза могли попасть около 49 тысяч человек. Как минимум 19 человек погибли при попытке пересечения границы.

На фоне миграционного кризиса Испания решила привлечь к охране границы военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.