Росфинмониторинг заявил, что ограничения против Дурова не относятся к Telegram

Ограничения в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не распространяются на Telegram. Об этом заявили в Росфинмониторинге.

При этом пользователям не рекомендуют оплачивать подписки и совершать другие платежи через мессенджер. Юристы объясняют, что сама покупка подписок или внутренней валюты Telegram не является нарушением, так как деньги поступают платформе. Однако вопросы могут возникнуть, если средства переводятся напрямую основателю мессенджера или другим лицам с ограничениями.

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