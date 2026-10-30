30 октября, 14:45Мэр Москвы
Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы
Столичные власти продолжают масштабное обновление подвижного состава. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, для этого в ближайшие три года из бюджета выделят более 300 миллиардов рублей. Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны и электропоезда.
Всего планируют закупить почти 3,5 тысячи единиц техники. Также в городе продолжат развивать и интегрировать беспилотные технологии в поезда метро и трамваи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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