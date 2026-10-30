Суды стали чаще назначать психологические экспертизы в спорах о детях при разводе

В спорах о детях при разводе суды стали чаще назначать психологические экспертизы. Это делают, чтобы отличить реальную привязанность ребенка от манипуляции взрослых, рассказали в Госдуме.

При этом преимущество в доходах одного из родителей само по себе не является основанием для передачи ему детей. Мнение достигшего 10 лет ребенка обязательно для суда.

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