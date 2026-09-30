Речные электротрамваи стали частью городской мобильности Москвы

Речные электротрамваи перестали восприниматься только как прогулочный транспорт и становятся частью городской мобильности. По словам генерального директора архитектурно-градостроительного бюро Юлии Зубарик, они связывают районы, расположенные вдоль Москвы-реки, и на некоторых направлениях позволяют сократить время в пути.

Например, от Печатников до Нагатинского затона на речном транспорте можно добраться за 15 минут вместо 35 на обычном общественном транспорте. К 2030 году число речных маршрутов в Москве планируют увеличить до 10. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.