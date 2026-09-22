В СПЧ предложили ввести обязательные права для курьеров на электровелосипедах

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека снова подняли вопрос об обязательных правах для курьеров на электровелосипедах, это позволило бы урегулировать ответственность при авариях.

Однако эксперты отмечают, что такие предложения звучали несколько лет назад. Окончательного решения нет до сих пор, поскольку неясно, кто будет обучать и принимать экзамены, а ГАИ не готова брать на себя аттестацию миллионов людей.

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