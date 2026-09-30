Адвокаты блогера Дмитрия Портнягина обжалуют решение суда по делу о неуплате налогов. Предпринимателя приговорили к 5 годам колонии, а его супруга получила 8 лет с отсрочкой наказания из-за маленького ребенка. Кроме того, с бизнес-тренера и его партнеров взыскали 8 миллионов рублей.

Как заявил адвокат Евгений Грицков, расчеты производились со своего расчетного счета, а квартира приобреталась на имя Портнягина, поэтому о сокрытии источника происхождения денежных средств речи идти не может. Защита убеждена в отсутствии состава преступления и намерена обжаловать приговор.

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