В метро Москвы до середины ноября установят более 6 тысяч вторых дверей

До середины ноября в вестибюлях столичного метро установят более 6 тысяч вторых дверей. Они помогают сохранять тепло и защищают пассажиров от сквозняков. Сейчас уже установлено более 1,7 тысячи таких дверей.

В течение лета специалисты проверили снятые двери, провели обслуживание и подготовили их к новому сезону. С наступлением стабильных низких температур вентиляцию и кондиционеры в поездах переведут на зимний режим.

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