30 сентября, 12:15Транспорт
В метро Москвы до середины ноября установят более 6 тысяч вторых дверей
До середины ноября в вестибюлях столичного метро установят более 6 тысяч вторых дверей. Они помогают сохранять тепло и защищают пассажиров от сквозняков. Сейчас уже установлено более 1,7 тысячи таких дверей.
В течение лета специалисты проверили снятые двери, провели обслуживание и подготовили их к новому сезону. С наступлением стабильных низких температур вентиляцию и кондиционеры в поездах переведут на зимний режим.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.