30 сентября, 11:00Мэр Москвы
Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства
В 2026 году в конкурсе "Педагоги года Москвы" приняли участие 2,5 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Лауреаты представляют столицу на всероссийских профессиональных состязаниях. По словам мэра, высокий профессиональный статус учителя является московским приоритетом, а участие в конкурсах помогает педагогам профессионально расти.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.