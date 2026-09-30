Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства

В 2026 году в конкурсе "Педагоги года Москвы" приняли участие 2,5 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Лауреаты представляют столицу на всероссийских профессиональных состязаниях. По словам мэра, высокий профессиональный статус учителя является московским приоритетом, а участие в конкурсах помогает педагогам профессионально расти.

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