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30 июня, 18:30

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Фестиваль "Уникальная Индия" открылся на ВДНХ

Фестиваль "Уникальная Индия" открылся на ВДНХ

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На ВДНХ состоялось открытие масштабного фестиваля "Уникальная Индия". Для гостей выступили профессиональные танцевальные коллективы, певцы и артисты из Индийского культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве.

Жители и гости города также смогли насладиться зажигательной дискотекой, красочными модными показами и мастер-классами. Особый интерес вызвали традиционная роспись хной и аутентичная индийская кухня.

В атмосферу фестиваля, который продлится до 5 июля, окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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