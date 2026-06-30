Фестиваль "Уникальная Индия" открылся на ВДНХ

На ВДНХ состоялось открытие масштабного фестиваля "Уникальная Индия". Для гостей выступили профессиональные танцевальные коллективы, певцы и артисты из Индийского культурного центра имени Джавахарлала Неру при посольстве.

Жители и гости города также смогли насладиться зажигательной дискотекой, красочными модными показами и мастер-классами. Особый интерес вызвали традиционная роспись хной и аутентичная индийская кухня.

В атмосферу фестиваля, который продлится до 5 июля, окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.