18 июня, 08:00Город
"Новости дня": Дни финансовой грамотности пройдут в Москве
Дни финансовой грамотности пройдут в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Занятия проведут в разных форматах: от игр для юных посетителей до практических занятий с экспертами и мультимедийными презентациями для взрослых.
Всех желающих ждут на трех ключевых площадках. На Биржевой площади распахнет двери арт-павильон "Дом финансовой грамотности". Юных горожан встретит детский парк имени Прямикова, а глубокое погружение в науку обеспечат специалисты центра "Заповедное посольство" в парке "Зарядье".
Подробнее – в программе "Новости дня".