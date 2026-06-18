"Новости дня": Дни финансовой грамотности пройдут в Москве

Дни финансовой грамотности пройдут в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Занятия проведут в разных форматах: от игр для юных посетителей до практических занятий с экспертами и мультимедийными презентациями для взрослых.

Всех желающих ждут на трех ключевых площадках. На Биржевой площади распахнет двери арт-павильон "Дом финансовой грамотности". Юных горожан встретит детский парк имени Прямикова, а глубокое погружение в науку обеспечат специалисты центра "Заповедное посольство" в парке "Зарядье".

Подробнее – в программе "Новости дня".