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18 июня, 08:00

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"Новости дня": Дни финансовой грамотности пройдут в Москве

"Новости дня": Дни финансовой грамотности пройдут в Москве

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Дни финансовой грамотности пройдут в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Занятия проведут в разных форматах: от игр для юных посетителей до практических занятий с экспертами и мультимедийными презентациями для взрослых.

Всех желающих ждут на трех ключевых площадках. На Биржевой площади распахнет двери арт-павильон "Дом финансовой грамотности". Юных горожан встретит детский парк имени Прямикова, а глубокое погружение в науку обеспечат специалисты центра "Заповедное посольство" в парке "Зарядье".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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