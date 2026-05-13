Соцфонд РФ пересмотрит отказы в единых пособиях многодетным семьям

Соцфонд России пересмотрит отказы в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, которая посвящена старту первого конкурса "Семейная столица России".

"Что касается пересмотра отказов в назначении единого пособия для тех (многодетных семей. – Прим. ред.), у кого среднедушевой доход превышает не более чем на 10% прожиточный минимум. Начиная с 22 мая Социальный фонд начнет пересмотр отказов в проактивном режиме", – цитирует министра РИА Новости.

С 22-го числа многодетные семьи сохранят ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Действие закона коснется в беззаявительном порядке всех, кто получает это пособие.

Вместе с тем в Общественной палате РФ предложили ввести выплаты для семей с детьми к 1 июня – Международному дню защиты детей. Утверждается, что приоритетное право на выплату следует предоставить многодетным семьям.