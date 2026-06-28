Четвертый речной маршрут "Лужники – Киевский" запустили в Москве

В Москве речная навигация интегрируется в единую транспортную систему: маршруты оснащают указателями в стиле городского транспорта, а поездку можно спланировать в приложении "Московский транспорт".

Новый четвертый маршрут "Лужники – Киевский" связал районы Хамовники, Раменки и Дорогомилово, а всего сейчас действуют четыре речных маршрута общей протяженностью 34 километра. На причалах установлены цифровые стелы с онлайн-расписанием и навигационные флаги фиолетового цвета, которые отличают регулярные электросуда от прогулочных.

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