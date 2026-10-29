Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках

Еще один современный спортивный кластер появился на юге столицы. Его открыл Сергей Собянин в районе Нагатино-Садовники.

В здании есть тренажерный зал и сквош-корт. Рядом с ним находится хоккейное поле, которое будут заливать зимой, а летом использовать для игры в волейбол и теннис. Помимо этого, сделали еще несколько площадок для других видов спорта. Новый кластер находится прямо рядом с учебным корпусом РАНХиГС.

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