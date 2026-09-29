Собянин рассказал об эффективности новых механизмов в миграционной сфере

В Москве внедрили новые механизмы учета и контроля в миграционной сфере, рассказал Сергей Собянин. На пограничных пунктах используют оборудование для сбора персональных и биометрических данных, а в городских медучреждениях получают геномную информацию иностранных граждан при прохождении медосвидетельствования.

По данным столичных властей, в первой половине 2026 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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