Собянин заявил о необходимости контроля человека за ИИ

Искусственный интеллект и другие сложные технологические решения не должны оставаться без контроля человека, отметил Сергей Собянин на втором Московском стартап-саммите.

По его словам, искусственный интеллект не имеет права на ошибку, однако добиться стопроцентной гарантии невозможно. При этом в сфере здравоохранения нейросети могут помогать врачам, например читать снимки, но окончательная подпись под диагнозом остается за специалистом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.