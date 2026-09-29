Собянин: образовательный комплекс для 550 детей открылся в Южнопортовом районе

Образовательный комплекс на 550 мест открылся в Южнопортовом районе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Здание с детским садом и начальной школой расположено в жилом комплексе на Волгоградском проспекте и вошло в состав школы имени Маршала Чуйкова.

Комплекс проектировали с помощью 3D-модели. В его архитектурную концепцию заложили метафору леса, а материалы для строительства поставляли российские регионы. Рядом с образовательным учреждением находятся три станции метро и МЦК.

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