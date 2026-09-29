Собянин: Москва ежегодно реализует более 300 цифровых проектов

Москва ежегодно реализует более 300 цифровых проектов, рассказал Сергей Собянин на площадке Московского стартап-саммита. По словам мэра, городские цифровые сервисы становятся ориентиром для многих умных городов мира.

Одним из ключевых инструментов городского управления стал Цифровой двойник Москвы. Он представляет собой 3D копию города с данными об инженерных и транспортных коммуникациях и включает более 9 тысяч аналитических слоев.

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