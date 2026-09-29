Врачи больницы имени Буянова спасли пациента после остановки сердца

Врачи больницы имени В. М. Буянова в Москве спасли пациента с обширным инфарктом после многократной остановки сердца. Специалисты провели экстренное стентирование и интенсивную терапию, однако через три дня состояние мужчины резко ухудшилось.

Медики незамедлительно начали реанимацию и подключили систему, которая временно берет на себя часть функций сердца и легких. По словам специалистов, в экстренных случаях ее установка занимает от 5 до 15 минут. В этом случае процедуру удалось провести примерно за 7 минут.

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