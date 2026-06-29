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29 июня, 06:15

Безопасность

В России аферисты стали обманывать владельцев iPhone

В России аферисты стали обманывать владельцев iPhone

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В России аферисты своей новой целью выбрали владельцев iPhone. Под видом родственника или друга они пишут пользователю, что его устройство украли или он его потерял.

Аферисты сообщают, что нужно помочь установить местоположение гаджета. Для этого необходимо на iPhone выйти из своего Apple ID и войти в аккаунт iCloud приятеля, который мошенники предварительно взломали.

Если это сделать, то злоумышленники включат режим пропажи и iPhone будет заблокирован. За его разблокировку мошенники потребуют денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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