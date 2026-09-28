Москвичке дали 12,5 года колонии за попытку убийства по указанию мошенников

Никулинский районный суд Москвы приговорил 20-летнюю москвичку Елизавету Мазурову к 12,5 года колонии за попытку убить пожилую женщину. По данным следствия, в марте 2026 года девушка по указанию мошенников пришла домой к пенсионерке и напала на нее с молотком и перцовым баллончиком.

Родственники женщины смогли обезоружить нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. По версии следствия, мошенники убедили студентку, что она якобы работает внештатным сотрудником правоохранительных органов и участвует в операциях по выявлению иностранных агентов.

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