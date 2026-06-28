Собянин сообщил об открытии детского сада в Дмитровском районе

Новый детский сад на 150 мест скоро откроется в Дмитровском районе. Он построен в рамках масштабного инвестиционного проекта, для которого город выделил участок площадью более половины гектара. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Сад находится недалеко от трех домов, построенных по программе реновации. Рядом расположена станция "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии. Здание рассчитано на шесть групп. Всего с 2022 года в Дмитровском районе построили четыре образовательных объекта.

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