Собянин сообщил о строительстве индустриального парка в Царицыне

В районе Царицыно началось строительство индустриального парка. Площадкой для него стала бывшая промзона № 32 "Котляково". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего в парке до 2029 года возведут три здания. Одно из них построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря запуску кластера столица получит 430 новых рабочих мест.

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