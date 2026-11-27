Пять человек пострадали в массовом ДТП на Комсомольском проспекте. Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте. Четверых человек госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lixiang выехал на перекресток на красный сигнал светофора, что вызвало серию столкновений. Машина виновника аварии загорелась.

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