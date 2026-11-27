Учитель географии Владислав Серегин создал онлайн-игру "Насколько хорошо вы знаете Москву?". Игрокам нужно находить на карте городские достопримечательности и другие места.

Перед началом можно выбрать один из двух уровней сложности. В первом нужно найти место среди отмеченных на карте, а во втором самостоятельно поставить точку на пустой карте. Чем ближе ответ к правильному месту, тем больше баллов получает игрок.

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