Москвич создал интерактивную 3D-карту столичного метро

Москвич создал 3D-карту столичного метро. На ней можно увидеть глубину станций, рельеф Москвы и то, как подземная сеть менялась с годами.

По словам автора проекта, такая идея появилась после того, как он увидел рисунок сына, похожий на схему московского метро. На интерактивной модели можно вращать всю систему, приближать отдельные участки и смотреть расположение станций относительно поверхности. Вертикальный масштаб на карте увеличен в 50 раз, чтобы показать перепады высот.

После публикации проекта в соцсетях пользователи предложили автору сделать аналогичные карты для других городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.