Количество роботов-доставщиков на улицах Москвы продолжает расти. Благодаря этим помощникам растущий спрос на доставку не становится проблемой. Однако, став полноценными участниками дорожного движения, роботы-курьеры не всегда справляются с человеческим фактором.

Что делать, если робот спровоцировал ДТП или сбил человека с ног? Кому в этом случае предъявлять претензии?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.