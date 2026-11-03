Собянин: в Москве ежегодно реализуется более 300 цифровых проектов

В столице ежегодно реализуется больше 300 цифровых проектов, написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Как рассказал мэр, лучшие решения получают дальнейшее масштабирование и становятся частью повседневной жизни москвичей и жителей других регионов. На ближайшие три года в бюджете Москвы на госпрограмму "Развитие цифровой среды и инноваций" заложено более 700 миллиардов рублей. Средства пойдут на расширение городских электронных услуг и платформ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.