С 1 декабря РЖД изменит размер сбора за возврат железнодорожных билетов. Вместо фиксированных 3 рублей 70 копеек введут прогрессивную шкалу, при которой сумма удержания будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда.

При возврате билета за 45 суток и более сбор составит 1% от его стоимости. Если до отправления останется от 30 до 44 суток, удержат 3%, от 10 до 29 суток – 5%. При возврате за 9 суток и менее сбор составит 10%.

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