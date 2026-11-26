Врачи будут сообщать в ГИБДД о болезнях водителей. Новый порядок медосвидетельствования начнет действовать в России с 1 марта 2027 года.

Если медик обнаружит заболевание, которое может стать противопоказанием к управлению машиной, он будет обязан уведомить об этом водителя и передать информацию в ГИБДД. Сейчас медсправка нужна при получении или замене водительских прав. По новым правилам состояние здоровья автомобилистов будут отслеживать в том числе во время диспансеризации, плановых осмотров или лечения других заболеваний.

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