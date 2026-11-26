Билеты на "Сапсан" 31 декабря и 1 января можно будет купить по специальному новогоднему тарифу. Поездка в эконом-классе 31 декабря обойдется в 2 026 рублей, а 1 января – в 2 027 рублей.

Специальный тариф не зависит от спроса и близости даты отправления. Он распространяется на все поезда "Сапсан", которые отправляются в эти два дня. Билеты можно приобрести по указанной стоимости, пока они есть в продаже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.