На поезда "Сапсан" ввели специальный новогодний тариф. 31 декабря билет в эконом-класс будет стоить 2 026 рублей, а 1 января поездка обойдется в 2 027 рублей. В базовом классе билеты будут еще дешевле. Для сравнения, обычная стоимость проезда в эконом-класс на старте продаж начинается от 4 000 рублей.

Оформить билеты по специальным ценам можно на сайте РЖД, в веб- и мобильном приложении компании, а также в кассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.