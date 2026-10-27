27 октября, 15:45Мэр Москвы
Собянин: спорткомплекс "Олимпийский" будет уникальным проектом мирового уровня
Спорткомплекс "Олимпийский" станет уникальным архитектурным объектом. Его обновление планируют завершить в 2027 году. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.
Комплекс объединит ключевые сферы городской жизни: здоровье, музыку, культуру, семейный досуг, развлечения и шопинг. На более чем 100 спортивных площадках посетители смогут заниматься различными видами спорта.
Также в "Олимпийском" будут открыты крупнейший в России аквапарк и первый в мире концертный комплекс на высоте 50 метров, способный вместить до 12 тысяч зрителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.