Собянин: спорткомплекс "Олимпийский" будет уникальным проектом мирового уровня

Спорткомплекс "Олимпийский" станет уникальным архитектурным объектом. Его обновление планируют завершить в 2027 году. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Комплекс объединит ключевые сферы городской жизни: здоровье, музыку, культуру, семейный досуг, развлечения и шопинг. На более чем 100 спортивных площадках посетители смогут заниматься различными видами спорта.

Также в "Олимпийском" будут открыты крупнейший в России аквапарк и первый в мире концертный комплекс на высоте 50 метров, способный вместить до 12 тысяч зрителей.

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