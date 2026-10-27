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27 октября, 15:30

Политика

Путин заявил о росте мирового спроса на газ до 5,5 трлн кубометров к середине века

Путин заявил о росте мирового спроса на газ до 5,5 трлн кубометров к середине века

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Владимир Путин на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа заявил, что мировой спрос на газ к середине века вырастет до 5,5 триллиона кубометров в год, поэтому предложение необходимо увеличивать. Президент подчеркнул, что маршруты поставок топлива нужно оптимизировать с учетом географического положения стран – участниц форума.

Он отметил, что в России создан уникальный производственный комплекс, позволяющий диверсифицировать поставки газа и развивать его переработку, а сама страна выступает ответственным и предсказуемым поставщиком. Путин предупредил, что попытки исключить Россию из мирового газового рынка имеют серьезные последствия – прежде всего рост издержек для иностранных потребителей, что уже наблюдается в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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