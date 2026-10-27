Сестра пропавшей москвички опровергла сообщения о найденном теле

Сестра пропавшей несколько дней назад москвички прокомментировала сообщения о том, что спасатели обнаружили тело девушки. В соцсетях она написала, что родственники эту информацию не подтверждают и надеются на лучшее.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что в акватории Москвы-реки предположительно нашли тело 30-летней Елизаветы, которая пропала по пути с тренировки. 21 октября она ушла в спортзал, но домой не вернулась и перестала выходить на связь, после чего коллеги и родственники начали поиски. Выяснилось, что накануне девушка поругалась с молодым человеком, а последний раз ее видели в районе Живописного моста.

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