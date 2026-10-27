В Москве начали проходку тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

В Даниловском районе Москвы приступили к проходке соединительного тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро. Работы ведет щит "Эсмина", которому предстоит пройти 565 метров в пойме Москвы-реки.

Условия сложные: насыщенные водой пески и твердая глина, а также плотная городская застройка и подземные коммуникации рядом.

В течение всей проходки специалисты будут контролировать состояние зданий и инженерных сетей. Кроме того, используется система мониторинга подземных вибраций, чтобы они не превышали допустимые пределы.

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