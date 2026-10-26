В России хотят запретить начинающим водителям ездить на авто мощнее 150 сил

Начинающим водителям в России могут запретить управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил. За нарушение предлагают ввести штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Инициативу выдвинул глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, начинающие водители входят в группу риска по аварийности, а некоторые из них снимают опасные ролики для соцсетей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.